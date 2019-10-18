95047

SCONTRO AUTO-SCOOTER IN VIA SARDEGNA, RAGAZZA FERITA

A cura di Redazione Redazione
18 ottobre 2019 20:49
Cronaca
Ennesimo incidente stradale in via Sardegna.

Il fatto è accaduto questa sera, intorno alle ore 19.45, in via Sardegna, all'altezza con la via Pordenone.

A scontrarsi, per cause ancora da accertare, due mezzi: uno scooter ed una Lancia Ypsilon.

Ad avere la peggio la ragazza a bordo del due ruote che dopo l’impatto è caduta a terra.

La ragazza è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso da un’ambulanza proveniente da Misterbianco.

Sul posto anche la polizia locale per i rilievi.

