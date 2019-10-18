SCONTRO AUTO-SCOOTER IN VIA SARDEGNA, RAGAZZA FERITA
A cura di Redazione
18 ottobre 2019 20:49
Ennesimo incidente stradale in via Sardegna.
Il fatto è accaduto questa sera, intorno alle ore 19.45, in via Sardegna, all'altezza con la via Pordenone.
A scontrarsi, per cause ancora da accertare, due mezzi: uno scooter ed una Lancia Ypsilon.
Ad avere la peggio la ragazza a bordo del due ruote che dopo l’impatto è caduta a terra.
La ragazza è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso da un’ambulanza proveniente da Misterbianco.
Sul posto anche la polizia locale per i rilievi.