SCONTRO AUTO SCOOTER QUESTA MATTINA A PATERNO', FERITO IL CONDUCENTE DEL MEZZO A DUE RUOTE

Stamattina, 29 Settembre 2021, verso le 11.00 si è verificato un incidente stradale a Paternò, in via Combattenti incrocio con la via Tenente Cunsolo , per cause non note si è verificato uno scontro tra un autovettura e uno scooter Garelli.

Sono ancora da determinare le cause e la dinamica del sinistro dove ad avere la peggio è stato lo scooterista, un uomo di circa 70 anni del luogo. Sul posto, dopo la chiamata al numero unico delle emergenze 112, è intervenuta un’ambulanza della del 118.

Il conducente del mezzo a due ruote dopo essere stato immobilizzato sulla barella è stato condotto in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO