SCONTRO FRA UN AUTO E UN CAMION SULL’A19, TRAFFICO IN TILT

Traffico bloccato sull’autostrada A19 ‘Palermo-Catania’, tra gli svincoli di Caltanissetta ed Enna, a causa di un incidente. Per cause in corso di accertamento, un’auto e un mezzo pesante sono entrati in collisione su un tratto attualmente a doppio senso di circolazione per cantiere in attività sulla carreggiata opposta. Sul posto sono gli uomini della Polstrada e i vigili del fuoco, oltre al personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione “nel più breve tempo possibile”.