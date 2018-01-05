Scontro frontale bivio Iannarello, 4 feriti, 2 gravi - Le Foto

Brutto incidente stamani, sulla Ss 288 nei pressi del bivio Iannarello in territorio di Ramacca.Coinvolte una Fiat Stilo, su cui viaggiavano due ragazzi, ed una Fiat Panda con due anziani a bordo.L'im...

Brutto incidente stamani, sulla Ss 288 nei pressi del bivio Iannarello in territorio di Ramacca.

Coinvolte una Fiat Stilo, su cui viaggiavano due ragazzi, ed una Fiat Panda con due anziani a bordo.

L'impatto, avvenuto per cause sconosciute, è stato frontale, con gli occupanti della Panda che sono rimasti incastrati tra le lamiere.

Subito sono scattati i soccorsi. Sul posto tre ambulanze del 118 ed i vigili del fuoco di Paternò, che hanno liberato gli occupanti della Panda. Proprio la signora che viaggiava con la Panda sembra aver riportato le ferite più gravi. Infatti è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania. Gli altri feriti, invece, sono stati portati al Pronto soccorso dell'ospedale di Paternò, uno dei tre, ha riportato serie ferite.

Non è ancora chiara la dinamica che ha portato allo scontro tra le due vetture.

Sul posto i carabinieri per i rilievi.

