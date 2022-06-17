95047

SCONTRO FRONTALE FURGONE AUTO A VALCORRENTE

Nessun ferito, ma tanta paura per i conducenti, in seguito ad uno incidente stradale avvenuto in Contrada Porticatazzo, lungo la strada provinciale 134 al confine tra i territori di Belpasso e Motta S...

A cura di Redazione Redazione
17 giugno 2022 12:12
SCONTRO FRONTALE FURGONE AUTO A VALCORRENTE -
News
Condividi

Nessun ferito, ma tanta paura per i conducenti, in seguito ad uno incidente stradale avvenuto in Contrada Porticatazzo, lungo la strada provinciale 134 al confine tra i territori di Belpasso e Motta Sant'Anastasia.

Un furgone e una Fiat Punto, si sono scontrati.

L’incidente si è verificato nella giornata di venerdì, 17 Giugno 2022.

I due mezzi per cause non note si sono scontrati, fortunatamente non si registrano grave conseguenze per i conducenti dei due mezzi.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047