SCONTRO FRONTALE FURGONE AUTO A VALCORRENTE
Nessun ferito, ma tanta paura per i conducenti, in seguito ad uno incidente stradale avvenuto in Contrada Porticatazzo, lungo la strada provinciale 134 al confine tra i territori di Belpasso e Motta S...
A cura di Redazione
17 giugno 2022 12:12
Nessun ferito, ma tanta paura per i conducenti, in seguito ad uno incidente stradale avvenuto in Contrada Porticatazzo, lungo la strada provinciale 134 al confine tra i territori di Belpasso e Motta Sant'Anastasia.
Un furgone e una Fiat Punto, si sono scontrati.
L’incidente si è verificato nella giornata di venerdì, 17 Giugno 2022.
I due mezzi per cause non note si sono scontrati, fortunatamente non si registrano grave conseguenze per i conducenti dei due mezzi.