Scontro frontale sulla SP229/I tra Paternò e Santa Maria di Licodia: due feriti

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la SP229/I, la provinciale che collega Paternò a Santa Maria di Licodia, in territorio paternese intorno alle ore 19.

Secondo una prima ricostruzione — ancora da confermare — un furgoncino diretto verso Santa Maria di Licodia, e una Fiat Panda con due occupanti che procedeva nel senso opposto si sono scontrati frontalmente.

Ad avere la peggio sono stati i due occupanti dell’utilitaria: entrambi sono rimasti feriti e sono stati assistiti dal personale del 118, per poi essere trasferiti al Pronto Soccorso dell’ospedale “Santissimo Salvatore” di Paternò.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e la Polizia Municipale, incaricata dei rilievi e della gestione della viabilità.

Nel tratto interessato, il traffico viene regolato a senso alternato, per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli incidentati.

Le cause dello scontro restano in fase di accertamento. Tra le ipotesi, una possibile invasione di corsia in prossimità di una curva, ma la dinamica esatta dovrà essere ricostruita dagli agenti.