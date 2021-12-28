AGGIORNAMENTOE' di tre feriti il bilancio dell'incidente che si è verificato nella serata di oggi, 28 Dicembre 2021, sulla sulla Strada Provinciale 57 in zona "San Vito" in territorio di Belpasso.Feri...

AGGIORNAMENTO

E' di tre feriti il bilancio dell'incidente che si è verificato nella serata di oggi, 28 Dicembre 2021, sulla sulla Strada Provinciale 57 in zona "San Vito" in territorio di Belpasso.

Feriti una coppia di coniugi che si trovavano a bordo della Toyota Yaris e la conducente della Peugeot 307.

Immediatamente soccorsi sono stati trasferiti all'ospedale per le cure del caso.

Al momento non si conoscono le gravita delle ferite riportate.

Oltre l'ambulanza del 118 sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno soccorso le persone e messo in sicurezza i veicoli, la Polizia Municipale di Paternò ed i Carabinieri di Belpasso.

FLASH

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di oggi, 28 Dicembre 2021 sulla Strada Provinciale 57 in zona "San Vito" in territorio di Belpasso.

Per cause al vaglio da parte dell'autorità competenti si è verificato un violento scontro frontale che ha coinvolto due mezzi, una Toyota Yaris ed una Peugeot 307, il bilancio provvisorio è di una persona ferita, che era a bordo della Peugeot che è stato soccorso e trasportato in ospedale per le cure del caso.

Al momento non si conoscono la gravità delle ferite riportate.

Oltre l'ambulanza del 118 sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno soccorso le persone e messo in sicurezza i veicoli, la Polizia Municipale di Paternò ed i Carabinieri di Belpasso.

Il tratto interessato dal sinistro sta subendo rallentamenti

SCONTRO FRONTALE SULLA SP57 IN ZONA "SAN VITO", TRE FERITI 1/2 Successivo »

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO