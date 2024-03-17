SCONTRO FRONTALE TRA DUE AUTO A TARANTO, BILANCIO DI TRE MORTI E TRE FERITI

Tre persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sulla statale 100, all'altezza di Mottola, in provincia di Taranto.Secondo quanto emerso finora sono due le aut...

Tre persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sulla statale 100, all'altezza di Mottola, in provincia di Taranto.

Secondo quanto emerso finora sono due le auto coinvolte: una Bmw di grossa cilindrata e una Peugeot che per cause in fase di accertamento si sono scontrate frontalmente. Per le tre vittime, che viaggiavano sulla stessa auto, l'impatto è stato mortale.

I feriti invece sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale. A novembre nello stesso tratto sono morti tre militari della Brigata Pinerolo 7/o Bersaglieri di stanza ad Altamura (Bari) e un 60enne del Barese.

Hanno 31, 26 e 23 anni le tre persone morte nell’incidente. Le vittime viaggiavano sulla stessa auto che si è scontrata frontalmente con l’altra vettura con a bordo una famiglia composta da madre, padre e figlio che sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati all’ospedale Ss. Annunziata in codice rosso. I tre non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai carabinieri, ci sono i vigili del fuoco del distaccamento di Castellaneta.