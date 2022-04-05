95047

SCONTRO FRONTALE TRA DUE AUTO NEI PRESSI DEL "PALAZZO DI FERRO"

A cura di Redazione Redazione
05 aprile 2022 14:13
Cronaca
Incidente intorno alle ore 12 di oggi, 05 Aprile 2022 a Paternò nei pressi del palazzo di Ferro.

Per cause non note si è verificato uno scontro frontale che ha coinvolto una Renault Modus ed una Skoda Kamiq.

Nella Skoda a causa del violento impatto sono esplosi gli airbag, fortunatamente i conducenti delle due vetture  sono rimasti illesi, seppur per loro tanto spavento.

Il traffico vista l'ora di punta ha subito rallentamenti

