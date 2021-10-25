SCONTRO FRONTALE TRA DUE AUTOVETTURE SULLA SP135 IN TERRITORIO DI BELPASSO DUE FERITI

Ennesimo incidente stradale nella giornata di oggi, 25 ottobre 2021, nel nostro comprensorio.Il sinistro si è verificato intorno alle ore 8:30 sulla SP135, l' arteria che collega i comuni di Belpasso...

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 8:30 sulla SP135, l' arteria che collega i comuni di Belpasso e Paternò.

Per cause al vaglio dell'autorità competenti al momento non disponibili, si è verificato un violento scontro frontale tra due autovetture, ad essere coinvolte una Lancia Ypsilon ed una Citroen Picasso, a causa del violento impatto la Lancya ha terminato la sua corsa al centro della carreggiata in senso contrario e l'altro veicolo sul muretto che delimita la carreggiata.

Due i feriti, la conducente della Lancia che è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le cure del caso, ed il conducente dell'altro mezzo che pur essendo leggermente contuso ha rifiutato le cure mediche.

Al momento non si conoscono la gravita delle ferite riportate.

Per tutti i rilievi del sinistro e la gestione della viabilità sono presenti i vigili urbani di Belpasso.

Il tratto interessato ha subito leggeri rallentamenti