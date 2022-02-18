SCONTRO FRONTALE TRA DUE FURGONI SULLA SS120 A LINGUAGLOSSA, ELISOCCORSO SUL POSTO

FLASHIncidente stradale questa mattina, 18 Febbraio 2022, lungo la strada statale 120 “Dell’Etna e delle Madonie”. Per cause in corso di accertamento, due furgoni si sono scontrati frontalmente e, ne...

Incidente stradale questa mattina, 18 Febbraio 2022, lungo la strada statale 120 “Dell’Etna e delle Madonie”. Per cause in corso di accertamento, due furgoni si sono scontrati frontalmente e, nell’impatto, due persone sono rimaste ferite.

Nell’incidente una persona è rimasta ferita in modo grave, vista la gravità del ferito sul posto è intervenuto l’elisoccorso che è atterrato nei pressi del sinistro, e dopo aver stabilizzato il ferito, l’ha trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania per gli accertamenti e le cure del caso.

“La strada statale 120 “Dell’Etna e delle Madonie” è provvisoriamente chiusa al traffico in prossimità del km 206,800, a Linguaglossa (CT), a causa di un incidente. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile”.

Lo comunica l’Anas.