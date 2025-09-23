Scontro moto-auto a Piano Tavola: centauro in ospedale

Piano Tavola, 23 settembre 2025 – Un incidente stradale si è verificato questa mattina, poco prima delle ore 8:00, lungo la strada provinciale 3iii, nel tratto che collega Piano Tavola con lo svincolo...

Per cause ancora in corso di accertamento, una moto e un’autovettura sono rimaste coinvolte in uno scontro. Ad avere la peggio è stato il motociclista, finito a terra dopo l’impatto.

L’uomo ha riportato alcune ferite ed è stato trasportato all’ospedale San Marco di Catania per accertamenti. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto, oltre a due ambulanze, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Paternò per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Il traffico lungo la SP 3iii ha subito rallentamenti nelle ore successive.