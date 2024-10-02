SCONTRO OGGI SULLA SS 121 E AUTO RIBALTATA A BELPASSO

Il primo, in ordine cronologico, si è verificato sulla superstrada SS 121, nei pressi dello svincolo di Motta Sant'Anastasia, in direzione Catania. Per cause ancora in fase di accertamento da parte de...

Il primo, in ordine cronologico, si è verificato sulla superstrada SS 121, nei pressi dello svincolo di Motta Sant'Anastasia, in direzione Catania. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, si è verificato un violento scontro tra un'automobile e un camion.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, chiamati a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e prestare assistenza alle persone. Anche i soccorsi sanitari sono arrivati rapidamente, con un'ambulanza che ha fornito le prime cure ai feriti. Fortunatamente, le persone coinvolte non sembrerebbero aver riportato gravi conseguenze.

L'incidente ha causato notevoli disagi alla circolazione stradale. La SS 121, in direzione Catania, ha subito lunghi rallentamenti, con code che hanno complicato il traffico verso la città etnea.

Sempre oggi, intorno alle 12:30, si è verificato un altro incidente a Belpasso, all’incrocio tra via IX traversa e la III retta levante. Per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate e una Citroën C3 si è ribaltata lateralmente, finendo contro un muro.

Anche in questo caso, i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per mettere in sicurezza il veicolo e prestare assistenza. Secondo le prime informazioni, fortunatamente, la persona coinvolta non avrebbe riportato ferite gravi. Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Belpasso per chiarire le cause dell’incidente, mentre la strada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi del caso.