SCONTRO QUESTA MATTINA TRA DUE AUTOVETTURE SULLA SS 121, FERITI

Questa mattina intorno alle ore 11.30 si è verificato un incidente stradale sulla Strada Statale 121, in direzione Paternò, nei pressi dello svincolo per Valcorrente.

Due veicoli sono rimasti coinvolti: una Fiat Panda e una Volkswagen Golf guidata da un uomo.

Gli occupanti della Fiat Panda hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale di Paternò dal personale del 118 per le cure necessarie. Illeso invece il conducente della Golf.

Secondo una prima ricostruzione, la Fiat Panda era probabilmente ferma sulla carreggiata per un guasto quando è stata tamponata dalla Golf. Tuttavia, la dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

L’impatto ha causato significativi rallentamenti al traffico nella zona. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli enti competenti per effettuare i rilievi e regolare la viabilità.