Scontro sulla 121: il bilancio è (per fortuna) solo di un ferito

Un'auto tampona una Moto Ape: code interminabili in entrambe le direzioni

95047.it E’ accaduto tutto poco prima delle 8 di questa mattina: lungo la Statale 121, in direzione Paternò, una station wagon ha tamponato una Moto Ape che trasportava un carico d’arance. Un impatto violento che ha finito col far cappottare la tre ruote. Il conducente del mezzo ha avuto la peggio: per lui, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso atterrato sulla radura che si trova adiacente alla Statale. Le condizioni del ferito non sarebbero per fortuna preoccupanti. Sul posto, i carabinieri della Compagnia di Misterbianco, i Vigili del Fuoco ed il personale medico del 118.

Lunghissime code si sono registrate su entrambe le direzioni (in direzione Catania, a causa dei soliti curiosi): traffico bloccato con le auto ferme per oltre un’ora.