SCONTRO TIR AUTO, UN MORTO SULLA RAGUSA – CATANIA
Un impatto violentissimo si è verificato ieri intorno alle 12.30, lungo la strada statale Catania-Ragusa. Poco dopo il bivio per Mazzarrone in direzione Ragusa si sono scontrati un autotreno e un’automobile.
Nell’incidente ha perso la vita un uomo di 49 anni, Davide Romeo, che era alla guida dell’auto, andata distrutta.
Per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono in corso delle indagini da parte dei carabinieri di Licodia Eubea e dei militari del nucleo radiomobile di Caltagirone.
Davide Romeo era un insegnante di 49 anni, molto conosciuto a Licodia Eubea. Insegnava all'Istituto tecnico Commerciale di Caltagirone. Lascia la moglie e due figli.
L'amministrazione comunale di Licodia Eubea ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Davide Romeo.