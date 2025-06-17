Scontro tra 2 auto nell’Ennese: 3 feriti, anche donna incinta

È stato stamane chiuso temporaneamente al traffico in entrambe le direzioni il tratto della Strada Statale 117 Bis “Centrale Sicula”, all’altezza del chilometro 12,350, nel territorio del comune di En...

È stato stamane chiuso temporaneamente al traffico in entrambe le direzioni il tratto della Strada Statale 117 Bis “Centrale Sicula”, all’altezza del chilometro 12,350, nel territorio del comune di Enna, a causa di un grave incidente stradale. Lo scontro, avvenuto in contrada Salinella, ha coinvolto due automobili che si sono scontrate frontalmente per cause ancora in fase di accertamento.

Il bilancio dell’incidente è di tre persone ferite. Due dei feriti, in condizioni meno gravi, sono stati trasportati in ambulanza presso l’ospedale Umberto I di Enna per le cure del caso. Il terzo, in condizioni più critiche, è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania, specializzato per trattamenti di maggiore complessità.

Sul luogo del sinistro sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi, e i vigili del fuoco del Comando provinciale di Enna, impegnati nelle operazioni di estrazione e messa in sicurezza dei veicoli coinvolti. Presenti anche i carabinieri, la polizia stradale – che si occupa dei rilievi e della gestione del traffico – e il personale dell’Anas, intervenuto per valutare le condizioni della sede stradale e coordinare le operazioni di ripristino.

La circolazione nel tratto interessato è stata interrotta per consentire i soccorsi e i rilievi del caso, provocando disagi alla viabilità