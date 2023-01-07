SCONTRO TRA AUTO SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, UNA SI RIBALTA

Incidente nella serata di oggi, 07 Gennaio 2023 sulla tangenziale di Catania.Il Sinistro si è verificato nel tratto tra lo svincolo San Gregorio e lo Svincolo Gravina di Catania in direzione Misterbia...

Incidente nella serata di oggi, 07 Gennaio 2023 sulla tangenziale di Catania.

Il Sinistro si è verificato nel tratto tra lo svincolo San Gregorio e lo Svincolo Gravina di Catania in direzione Misterbianco, per cause in fase d'accertamento si è verificato un violento scontro che ha coinvolto due autovetture, una delle quali si è poi ribaltata su un fianco.

Sul posto si sono diretti i vigili del fuoco i quali si sono messi al lavoro per prestare soccorso agli occupanti dei veicoli e mettere in sicurezza i mezzi.

Il bilancio è di due donne ferite, una delle quali è stata trasportata in ospedale per accertamenti

Sul luogo dell'incidente sono giunti anche la Polizia Stradale per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la dinamica,

Il traffico nel tratto interessato sta subendo notevoli rallentamenti.