SCONTRO TRA DUE AUTO NEI PRESSI DI “CURRONE” IERI SERA
Un incidente stradale si è verificato ieri sera, 26 Febbraio 2022, sulla SP 57, strada che collega Paternò a Ragalna, nei pressi dell incrocio “Currone”.Per cause non ancora note sì è verificato un v...
Un incidente stradale si è verificato ieri sera, 26 Febbraio 2022, sulla SP 57, strada che collega Paternò a Ragalna, nei pressi dell incrocio “Currone”.
Per cause non ancora note sì è verificato un violento impatto, che ha coinvolto due autovetture, una Mercedes ed una Renault Clio
Fortunatamente non si sono registrati gravi conseguenze per gli occupanti delle vetture.
Per tutti gli accertamenti del sinistro ed i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Paternò.
Il traffico nel tratto interessato dal sinistro ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso ed i dovuti rilievi per stabilire l’esatta dinamica.