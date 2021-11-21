95047

SCONTRO TRA DUE AUTO NELLA NOTTE SULLA SS284 A SCALILLI

Incidente questa notte, 21 Novembre 2021 sulla SS284 nel tratto tra lo svincolo Scalilli e lo svincolo di Santa Maria di Licodia.Il sinistro si è verificato intorno alle ore 02, le auto coinvolte nel...

21 novembre 2021 11:07
News
Incidente questa notte, 21 Novembre 2021 sulla SS284 nel tratto tra lo svincolo Scalilli e lo svincolo di Santa Maria di Licodia.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 02, le auto coinvolte nel sinistro sono una Lancia Y e una Alfa Romeo.

L'impatto è stato tanto violento che gli airbag della Lancia  sono esplosi in seguito all'impatto.

Sul posto i soccorsi.

Secondo le info in nostro possesso, per fortuna nessuno degli occupanti dei veicoli  ha riportato ferite gravi.

Il tratto interessato dal sinistro ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso, dei rilievi da parte dell'autorità ed il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada.

 

 

 

