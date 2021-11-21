SCONTRO TRA DUE AUTO NELLA NOTTE SULLA SS284 A SCALILLI

Incidente questa notte, 21 Novembre 2021 sulla SS284 nel tratto tra lo svincolo Scalilli e lo svincolo di Santa Maria di Licodia.Il sinistro si è verificato intorno alle ore 02, le auto coinvolte nel...

Incidente questa notte, 21 Novembre 2021 sulla SS284 nel tratto tra lo svincolo Scalilli e lo svincolo di Santa Maria di Licodia.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 02, le auto coinvolte nel sinistro sono una Lancia Y e una Alfa Romeo.

L'impatto è stato tanto violento che gli airbag della Lancia sono esplosi in seguito all'impatto.

Sul posto i soccorsi.

Secondo le info in nostro possesso, per fortuna nessuno degli occupanti dei veicoli ha riportato ferite gravi.

Il tratto interessato dal sinistro ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso, dei rilievi da parte dell'autorità ed il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada.