SCONTRO TRA DUE AUTO SULLA BELPASSO NICOLOSI, DUE FERITI. DIVELTO ANCHE UN PALO DELLA LUCE

Incidente nella serata di ieri, sabato 16 aprile 2022, sulla Sp 4 l’arteria viaria che collega Belpasso con Nicolosi.Nel violento scontro sono rimasti coinvolti una Volkswagen T-Cross e una Mini Coop...

Incidente nella serata di ieri, sabato 16 aprile 2022, sulla Sp 4 l’arteria viaria che collega Belpasso con Nicolosi.

Nel violento scontro sono rimasti coinvolti una Volkswagen T-Cross e una Mini Cooper.

Dopo l'impatto una delle due auto, finendo ai bordi della carreggiata, ha prima divelto un palo dell'illuminazione poi ha colpito un muretto.

Sul posto sono intervenute due ambulanze , il personale del 118 ha prestato le prime cure ai due feriti e sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale dove sono stati sottoposti a tutti gli accertamenti sanitari. Entrambi i conducenti non avrebbero riportato gravi ferite.

Disagi per gli automobilisti in transito in entrambi i sensi di marcia. Sul posto i Carabinieri che hanno eseguito tutti i rilievi del caso per ricostruire l’effettiva dinamica del incidente.