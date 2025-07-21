SCONTRO TRA DUE AUTO SULLA SP3III VICINO ETNAPOLIS, FERITI

Belpasso, 21 luglio 2025 – Nel pomeriggio di oggi, un violento incidente si è verificato lungo la strada provinciale SP3iii, nei pressi del centro commerciale “Etnapolis”. Due le auto coinvolte: una M...

Belpasso, 21 luglio 2025 – Nel pomeriggio di oggi, un violento incidente si è verificato lungo la strada provinciale SP3iii, nei pressi del centro commerciale “Etnapolis”. Due le auto coinvolte: una Mercedes condotta da una donna di nazionalità americana e una Dacia Sandero.

Le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento, ma secondo una prima ricostruzione, lo scontro sarebbe avvenuto frontalmente in prossimità di una curva, con un impatto particolarmente violento.

I soccorsi sono intervenuti prontamente: sul posto sono arrivate le ambulanze per prestare assistenza ai coinvolti.

Una persona è risultata sicuramente ferita ed è stata stabilizzata sul luogo dell'incidente prima di essere trasportata in ospedale. Non è ancora chiaro se ci siano altri feriti: le verifiche sono tuttora in corso.

La Polizia Locale di Belpasso è intervenuta per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Il traffico ha subito rallentamenti nel tratto interessato, con disagi per gli automobilisti.