SCONTRO TRA DUE AUTO SULLA SS284, DUE FERITI

Incidente stradale questa mattina, 27 ottobre 2021 sulla ss284 l'arteria che collega Adrano a Bronte.

Per cause in via d'accertamento da parte della Polizia Municipale , si è verificato uno scontro semi frontale tra una Fiat Panda ed una Opel Zafira.

Nell'impatto sono rimasti feriti gli entrambi conducenti dei mezzi, una uomo ed una donna, che sono stati soccorsi e trasportati negli ospedali per le necessarie cure del caso.

Non avrebbero riportato gravi conseguenze, il tratto interessato dal sinistro ha subito rallentamenti per le operazioni di soccorso ed i dovuti rilievi da parte dell'autorità competenti.