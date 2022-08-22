SCONTRO TRA DUE AUTOVETTURE SULLA SP135 IN TERRITORIO DI BELPASSO, TRE FERITI

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 22 Agosto 2022.Il sinistro si è verificato intorno alle ore 17.30 0 sulla SP135, l’ arteria che collega i comuni di Belpasso e Paternò.Per cause al vag...

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 22 Agosto 2022.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 17.30 0 sulla SP135, l’ arteria che collega i comuni di Belpasso e Paternò.

Per cause al vaglio dell’autorità competenti al momento non disponibili, si è verificato un violento scontro frontale tra due autovetture, ad essere coinvolte una Fiat 600 ed una Mercedes A180, a causa del violento impatto la Fiat ha terminato la sua corsa al centro della carreggiata in senso contrario.

Bilancio di tre feriti, due donne gli occupanti della Fiat 600 ed il conducente della Mercedes che sono stato soccorsi e trasportati all'ospedale S.Salvatore di Paternò per i dovuti accertamenti e le cure del caso.

Secondo le prime informazioni non avrebbero riportato gravi ferite.

Per tutti i rilievi del sinistro e la gestione della viabilità sono intervenuti i vigili urbani di Belpasso.

Il tratto interessato ha subito rallentamenti per permettere le operazioni di soccorso ed i rilievi in totale sicurezza.