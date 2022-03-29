SCONTRO TRA DUE AUTOVETTURE SULLA SS121.
A cura di Redazione
29 marzo 2022 20:41
FLASH
Un incidente stradale si è verificato oggi 29 marzo 2022 intorno alle ore 20 sulla SS 121 nei pressi dello svincolo per valcorrente/centro commerciale in direzione Paternò
Ad essere coinvolte secondo le primissime informazioni almeno due autovetture che in corsia di sorpasso si sono scontrate.
Non avrebbero riportato gravi conseguenze le persone coinvolti nel sinistro.
Il tratto interessato sta subendo notevoli rallentamenti alla circolazione in direzione Paternò
Notizia in aggiornamento
