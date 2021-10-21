SCONTRO TRA DUE AUTOVETTURE SULLA VECCHIA SS121, FERITI

FLASHUn grave incidente stradale si è verificato, questa sera, 21 ottobre 2021, intorno le ore 20.00, sulla vecchia strada SS121 nel tratto compreso tra Santa Maria di Licodia e Paternò.Per cause al v...

Un grave incidente stradale si è verificato, questa sera, 21 ottobre 2021, intorno le ore 20.00, sulla vecchia strada SS121 nel tratto compreso tra Santa Maria di Licodia e Paternò.

Per cause al vaglio delle autorità competenti si è verificato un violento scontro che ha

coinvolto due autovetture, una Fiat Punto ed una Sukuzi Swift.

Secondo le prime informazioni, il bilancio provvisorio è di almeno due persone ferite, sul posto sono presenti due ambulanze del 118 per le prime cure del caso.

Al momento non si conoscono le gravità delle ferite riportate.

Sul posto per i rilievi e la gestione del traffico, che sta subendo rallentamenti, sono presenti i carabinieri della locale compagnia.

