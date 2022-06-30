SCONTRO TRA FURGONE E AUTO A "CURRONE", NESSUN FERITO
A cura di Redazione
30 giugno 2022 16:00
FLASH
Incidente questa mattina, 30 giugno 2022, intorno alle ore 10sulla sp4/II, la strada che collega Belpasso con Santa Maria di Licodia nei pressi di Currone.
Tanto spavento ma nessun ferito grave dopo un incidente che ha coinvolto un furgone ed una Fiat 126 sulla provinciale nei pressi dell'area Mercatale Pozzo Currone.
Ad intervenire per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica del sinistrto gli agenti della Polizia Municipale di Paternò.