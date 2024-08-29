SCONTRO TRA FURGONE E AUTOCARRO CON ESCAVATORE SULLA SS285 A PALAGONIA, CONDUCENTE IN CODICE ROSSO
La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Sud del Comando Provinciale di Catania è intervenuta per un incidente stradale sulla SS 385 sulla carreggiata in direzione di Palagonia, verificatosi...
La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Sud del Comando Provinciale di Catania è intervenuta per un incidente stradale sulla SS 385 sulla carreggiata in direzione di Palagonia, verificatosi tra un furgone ed un autocarro al quale era agganciato un carrello che trasportava un escavatore all’uscita di un cantiere di lavoro.
I Vigili del Fuoco giunti sul posto hanno lavorato insieme ai sanitari del Servizio 118 per estrarre dal mezzo il conducente, che è poi stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Marco di Catania.
La strada è stata chiusa temporaneamente al transito e il luogo dell’incidente messo in sicurezza.