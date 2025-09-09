Scontro tra furgone e scooter sulla SP14 a Belpasso: ferito un ragazzo
BELPASSO –Paura questa mattina, martedì 9 settembre 2025, lungo la Strada Provinciale 14 che collega la frazione di Piano Tavola con il centro abitato di Belpasso.Intorno alle ore 8, per cause ancora...
BELPASSO –Paura questa mattina, martedì 9 settembre 2025, lungo la Strada Provinciale 14 che collega la frazione di Piano Tavola con il centro abitato di Belpasso.
Intorno alle ore 8, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato uno scontro tra un furgone e un mezzo a due ruote.
Ad avere la peggio è stato il giovane che viaggiava a bordo dello scooter, immediatamente soccorso dal personale del 118 giunto sul posto.
Dopo le prime cure, il ragazzo è stato trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti e le necessarie cure: al momento non si conosce la prognosi.
Sul luogo dell’incidente al momento che scriviamo non è presente nessuna forza dell’ordine.
Nel tratto interessato si stanno registrando rallentamenti al traffico.