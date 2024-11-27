SCONTRO TRA MOTO E AUTO A MISTERBIANCO , FERITE DUE DONNE

Questa mattina, sulla SP 54, nei pressi del centro commerciale "Centro Sicilia" nel territorio di Misterbianco, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto una motocicletta Yamaha 650...

Questa mattina, sulla SP 54, nei pressi del centro commerciale "Centro Sicilia" nel territorio di Misterbianco, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto una motocicletta Yamaha 650 e una Fiat 500.

La motocicletta era guidata da una cittadina americana, mentre la Fiat 500 era condotta da una giovane donna del posto. L'impatto ha causato ferite a entrambe le conducenti, che sono state prontamente soccorse dai sanitari e trasportate al vicino ospedale San Marco. Al momento, non sono stati diffusi dettagli sulla gravità delle loro condizioni di salute.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili urbani per effettuare i rilievi necessari e la polizia americana, probabilmente per offrire assistenza alla connazionale coinvolta. Le autorità stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e individuare eventuali responsabilità.

L'incidente ha causato rallentamenti alla circolazione sulla SP 54, con gli automobilisti costretti a deviare o procedere lentamente per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

L’accaduto ha destato preoccupazione nella comunità locale, che segue con apprensione gli sviluppi sullo stato di salute delle due donne coinvolte.