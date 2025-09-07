Scontro tra moto sulla SS124: due morti e un ferito grave tra Cassaro e Palazzolo Acreide

AGGIORNAMENTO Si aggrava il bilancio del grave incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle 10, lungo la Strada Statale 124 che collega Palazzolo Acreide a Cassaro, in provincia di Siracus...

Si aggrava il bilancio del grave incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle 10, lungo la Strada Statale 124 che collega Palazzolo Acreide a Cassaro, in provincia di Siracusa. Le vittime sono tre.

A perdere la vita un 40enne di Comiso (Ragusa), che viaggiava a bordo di una Kawasaki Ninja, e una coppia di Grammichele (Catania), un 33enne e una 39enne, a bordo di un’altra Kawasaki sono deceduti. Immediati i soccorsi ma non c’è stato nulla da fare.

Per il 33enne è giunto l’elisoccorso ma purtroppo è morto per le gravi ferite riportate. I carabinieri di Noto hanno effettuato i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica.

Il sindaco di Grammichele, Pippo Greco, su Facebook ha pubblicato un post: “Esprimo il mio personale profondo cordoglio, della Giunta, del presidente del consiglio e di tutti i consiglieri comunali per il gravissimo incidente che ha coinvolto una coppia di Grammichele. Esprimiamo al figlioletto e a tutti i familiari le più sentite condoglianze”.

Un tragico incidente si è verificato questa mattina lungo la Strada Statale 124, l’arteria che collega Cassaro a Palazzolo Acreide.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, due motocicli si sarebbero scontrati frontalmente, provocando un impatto di estrema violenza.

Nell’urto, tutti gli occupanti dei mezzi sono stati sbalzati a terra riportando ferite gravissime. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, per due di loro non c’è stato nulla da fare. Una terza persona, in condizioni critiche, è stata trasportata d’urgenza in ospedale grazie all’intervento dell’elisoccorso.

Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenute le forze dell’ordine che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare le eventuali responsabilità.