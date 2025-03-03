SCONTRO TRA PULLMAN IN SPAGNA, A BORDO STUDENTI MESSINESI, . TRA LORO ALCUNI FERITI LIEVI

Un pullman sul quale viaggiavano studenti minorenni di una scuola di Messina è stato coinvolto nell'incidente tra due bus che ha provocato oltre 30 feriti sulla Diagonal di Barcellona, in Spagna.Lo ha...

Un pullman sul quale viaggiavano studenti minorenni di una scuola di Messina è stato coinvolto nell'incidente tra due bus che ha provocato oltre 30 feriti sulla Diagonal di Barcellona, in Spagna.

Lo hanno detto all'ANSA fonti della polizia locale.

Stando ad alcune testimonianze riprese dai media locali si è trattato di un tamponamento tra i due mezzi in seguito al quale uno degli autobus è poi andato a finire contro un albero al lato della carreggiata. Secondo i media i feriti sarebbero in totale 34, dei quali 4 in condizioni critiche ma tra gli italiani ci sarebbe solo un ferito lieve.

"Abbiamo avuto tanta paura quando abbiamo avuto la notizia, ma ora è passata: i ragazzi stanno quasi tutti bene, tranne qualcuno che ha riportato delle escoriazioni.

Adesso stanno andando in ospedale per dei controlli di rito, ma niente di grave". É il racconto della preside del liceo 'La Farina' di Messina, la professoressa Caterina Celesti, che è in contatto costante con i professori che hanno accompagnato per una vacanza studio a Barcellona una quarantina di studenti dell'istituto che sono rimasti coinvolti nello scontro tra due autobus.

"Siamo in contatto con la nostra ambasciata - aggiunge la dirigente scolastica - e siamo impegnati a tranquillizzare i genitori, perché nell'immediatezza non è stato possibile contattare i ragazzi che avevano i cellulari sul bus".

L'impatto, secondo quanto ha ricostruito la preside, non dovrebbe essere avvenuto a forte velocità, perché i due bus si trovavano su una strada cittadina. "Altri due autobus con a bordo altri nostri liceali - ha concluso la professoressa Celesti - stanno ora rientrando in albergo e non sono rimasti coinvolti nell'incidente.

Il gruppo era arrivato ieri a Barcellona per una gita scolastica".