SCONTRO TRA SCOOTER SULLA CIRCONVALLAZIONE DI CATANIA, DUE FERITI

Incidente nel pomeriggio di oggi, 13 Giugno 2024 lungo la trafficata Circonvallazione a Catania.

Per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale si è verificato un scontro tra due mezzi a due ruote in Viale Felice Fontana all'angolo con la via Antonio Mirone

Nell’impatto i due conducenti sono rovinati sull’asfalto, per questo sul posto sono intervenute immediatamente due ambulanze del 118, entrambi secondo le informazioni in nostro possesso dopo le prime cure del caso sul posto sono stati trasferiti all'ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Per consentire le operazioni di soccorso il traffico ha subito rallentamenti.

L’esatta dinamica dell’incidente sarà ricostruita dalla Polizia Locale.