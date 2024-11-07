SCONTRO TRA VESPA E FORD FUSION A TREMESTIERI ETNEO: FERITO IL CENTAURO

Questa mattina si è verificato un incidente stradale in Via Carnazza, a Tremestieri Etneo, coinvolgendo una Vespa 300 e una Ford Fusion. Le dinamiche dell’accaduto non sono ancora chiare, ma l'impatto...

A cura di Redazione 07 novembre 2024 20:36

Condividi