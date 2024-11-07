SCONTRO TRA VESPA E FORD FUSION A TREMESTIERI ETNEO: FERITO IL CENTAURO
Questa mattina si è verificato un incidente stradale in Via Carnazza, a Tremestieri Etneo, coinvolgendo una Vespa 300 e una Ford Fusion.
Le dinamiche dell’accaduto non sono ancora chiare, ma l'impatto tra i due veicoli ha causato il ferimento del conducente della Vespa.
Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri per effettuare i rilievi e accertare le cause dell'incidente.
Il tratto di strada è stato temporaneamente bloccato per permettere i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza, provocando notevoli rallentamenti del traffico nella zona, con ripercussioni anche sulle vie limitrofe.
Il ferito è stato soccorso e trasportato all'ospedale più vicino per accertamenti e cure. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute.