SCONTRO TRA VIA FOSCOLO E VIA BOCCACCIO

Incidente stamattina intorno alle ore 12.00 all'incrocio di via Ugo Foscolo con via Boccaccio per cause in via di accertamento da parte della Polizia Municipale intervenuta sul posto, una Ford Ka ed una Hyundai Atos, si sono scontrate con la Atos che ha terminato la corsa sul muro, tamponando anche due auto che erano in sosta.

Per fortuna illesi i conducenti delle vetture, non è ancora chiara la dinamica precisa dello scontro

