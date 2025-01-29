SCOPERTA DISCOTECA ABUSIVA AD ACI CATENA: 200 PERSONE IN PISTA, DENUNCIATO IL GESTORE

La Polizia di Stato ha effettuato, nei giorni scorsi, un controllo amministrativo in alcune attività di ristorazione e di intrattenimento del territorio provinciale per verificare l’osservanza di tutt...

La Polizia di Stato ha effettuato, nei giorni scorsi, un controllo amministrativo in alcune attività di ristorazione e di intrattenimento del territorio provinciale per verificare l’osservanza di tutte le norme di settore e delle prescrizioni previste dalle relative licenze.

L’attenzione degli agenti della squadra amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania si è concentrata su un ristopub, sito nel territorio di Aci Catena, particolarmente affollato al momento del controllo.

Una volta all’interno del locale, i poliziotti si sono imbattuti in una serata danzante, nel pieno del suo svolgimento, con la presenza di circa 200 persone in pista, di un deejay alla consolle e di un apposito servizio di sicurezza per garantire l’ingresso contingentato ai soli paganti. Infatti, secondo quanto accertato dai poliziotti, i partecipanti avrebbero pagato un biglietto di 10 euro per poter accedere alla pista da ballo di circa 200 metri quadrati ricavati nell’area di somministrazione.

Avviato il controllo, i poliziotti hanno chiesto al titolare di fornire la relativa documentazione, accertando la mancanza di tutte le necessarie autorizzazioni. Per questa ragione, il gestore del locale è stato sanzionato per aver organizzato la serata danzante senza essere in possesso della licenza del Questore.

Nello stesso tempo, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per non aver ottemperato al decreto del Questore che gli vietava di svolgere l’attività di discoteca senza autorizzazione, in quanto già multato, in passato, per simili eventi.

Pertanto, la serata danzante è stata sospesa e gli avventori sono stati invitati ad uscire dal locale.

