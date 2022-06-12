SCOPERTO A BIANCAVILLA UN PANIFICIO CON ALLACCIO ABUSIVO ALLA RETE ELETTRICA E LAVORATORI IN NERO

I carabinieri della stazione di Biancavilla, insieme ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Catania e con il supporto di personale di Asp ed Enel hanno effettuato dei controlli presso un pan...

I carabinieri della stazione di Biancavilla, insieme ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Catania e con il supporto di personale di Asp ed Enel hanno effettuato dei controlli presso un panificio, denunciando un catanese di 35 anni e una 37enne del posto.

Si tratta rispettivamente del gestore e del titolare dell’attività commerciale: sono accusati di furto aggravato in concorso e detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione.

I militari hanno accertato la manomissione del contatore del panificio, bypassato mediante un allaccio con "fili volanti" attaccati direttamente alla rete elettrica pubblica, procedendo anche al sequestro di 200 chilogrammi di alimenti confezionati e 180 litri tra olio e vino privi di tracciabilità e in cattivo stato di conservazione o scaduti.

Inoltre, è stata rilevata la presenza di tre lavoratori in nero, poiché privi di contratto di lavoro. Questa violazione ha comportato una maxi sanzione amministrativa per l’importo di 10.800 euro.