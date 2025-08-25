Scoperto ad Aci Sant’Antonio un centro di riciclaggio di ricambi d’auto da mezzi rubati

Un’operazione condotta dai Carabinieri di Aci Sant’Antonio ha smantellato un’attività criminale legata al traffico di auto rubate, operante in un fondo agricolo nei pressi del campo sportivo cittadino...

Un’operazione condotta dai Carabinieri di Aci Sant’Antonio ha smantellato un’attività criminale legata al traffico di auto rubate, operante in un fondo agricolo nei pressi del campo sportivo cittadino. L’intervento è scaturito da un’attenta attività investigativa avviata in seguito a una serie di furti di autovetture nella zona.

I militari hanno arrestato un uomo di 33 anni, residente a Giarre, per riciclaggio e ricettazione, e denunciato un 86enne del posto, proprietario del terreno dove si svolgevano le attività illecite.

Il fondo, già noto alle forze dell’ordine per essere stato sequestrato l’anno precedente come discarica abusiva di veicoli e pezzi di ricambio, era stato nuovamente trasformato in un centro di smontaggio e occultamento di auto rubate.

L’area, ben nascosta tra la vegetazione e protetta da un cancello e una recinzione, ospitava numerose vetture e componenti di recente costruzione, destinate presumibilmente al mercato nero.

Dopo aver notato movimenti sospetti, i Carabinieri hanno organizzato un appostamento all’alba, riuscendo a sorprendere il 33enne mentre smontava una FIAT 500L, risultata rubata a Letojanni pochi giorni prima.

La perquisizione del sito ha portato alla scoperta di altre tre auto rubate: una Fiat Punto, una Lancia Y e una Maserati, tutte già parzialmente smontate e sottratte nel catanese e a Taormina nel mese di giugno.

L’intero fondo è stato sequestrato, insieme a un mezzo utilizzato per il trasporto dei veicoli e dei pezzi..