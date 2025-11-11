Scoperto ennesimo studente con ambulatorio abusivo: eseguiva trattamenti con botulino in casa

Studente di medicina fuori corso, ma già con suo ambulatorio di medicina estetica. E’ la soperta dei carabinieri del Nas di Catania.In un appartamento, eseguiva trattamenti estetici a base di botulino...

Studente di medicina fuori corso, ma già con suo ambulatorio di medicina estetica. E’ la soperta dei carabinieri del Nas di Catania.

In un appartamento, eseguiva trattamenti estetici a base di botulino e acido ialuronico un ragazzo della provincia catanese, ora denunciato.

I militari, nel corso delle attività di indagine e controllo volte a garantire la sicurezza e la salute pubblica, che include anche la lotta all’esercizio abusivo delle professioni sanitarie, in una perquisizione domiciliare, disposta dalla magistratura etnea, hanno rinvenuto confezioni ancora integre di botulino e acido ialuronico, dispositivi medici di varia tipologia (aghi, cannule, bende, etc.) e, nella spazzatura, i medicinali già inoculati. Molti dei farmaci utilizzati sono risultati di produzione estera e privi dell’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata dall’Agenzia Italiana del Farmaco.

Trovate anche le schede pazienti dove erano state annotate le generalità dei clienti, i trattamenti eseguiti o da eseguire e il tariffario applicato, grazie alle quali è stato possibile ricostruire il giro d’affari di oltre 75.000 euro relativo al solo primo quadrimestre del 2025.

Lo studente di medicina, che aveva una partita Iva come commerciante ambulante, deve rispondere di esercizio abusivo della professione di medico estetico.