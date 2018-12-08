SCORDIA: ARMI E MUNIZIONE, ARRESTATO UN 37ENNE INSOSPETTABILE

I Carabinieri della Stazione di Scordia e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia” hanno arrestato nella flagranza un 37enne del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione di arma cla...

I Carabinieri della Stazione di Scordia e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia” hanno arrestato nella flagranza un 37enne del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione di arma clandestina nonché detenzione illegale di armi comuni da sparo e munizioni.

Al termine di una breve ma proficua attività info-investigativa i militari, predisponendo due dispositivi di intervento simultaneo, ieri pomeriggio hanno fatto irruzione sia nell’abitazione del sospettato, ubicata nel centro cittadino, che nella residenza estiva di contrada Montagnola, luogo in cui, previa perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati:

un fucile cal.12 marca “Breda” con la matricola abrasa, canna e impugnatura mozzate, 2 carabine ad aria compressa, 50 proiettili cal. 9 x 21, 45 cartucce cal.12, delle quali 34 a pallettoni e 3 a palla unica.

L’arma clandestina, prossimamente sarà inviata agli esperti del R.I.S. Carabinieri di Messina per sottoporla agli esami tecnico-balistici che potrebbero stabilirne, oltre alla provenienza, l’eventuale utilizzo in pregressi episodi criminosi.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Caltagirone.