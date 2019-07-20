SCORDIA: CAMION DEI PANINI PRENDE FUOCO, I VIGILI DEL FUOCO SALVANO LE CASE VICINE

In fiamme un camion per la vendita dei panini a Scordia.Intorno alle 13,30 di ieri, un incendio ha completamente distrutto un camion parcheggiato in via G. Rossa all'interno di un terreno privato e a...

In fiamme un camion per la vendita dei panini a Scordia.

Intorno alle 13,30 di ieri, un incendio ha completamente distrutto un camion parcheggiato in via G. Rossa all'interno di un terreno privato e adibito alla vendita di panini.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Caltagirone e un'autobotte di rincalzo inviata dalla Sede Centrale di Catania. Al loro arrivo hanno portato via tre bombole GPL ed una di anidride carbonica, evitando che queste si potessero surriscaldare ed esplodere.

I vigili hanno sedato le fiamme e hanno evitato che si propagassero alle abitazioni ed alle colture adiacenti. Ancora incerte le cause dell'incendio.