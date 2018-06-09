SCORDIA: Due piantagioni di cannabis, un arresto

La Polizia di Stato ha tratto in arresto:

ZAMMATARO Salvatore (cl. 1953), pregiudicato, in atto sottoposto alla detenzione

domiciliare, ritenuto responsabile del reato di coltivazione e produzione di sostanza stupefacente nonché detenzione illegale di arma comune da sparo e relativo munizionamento.

Nella mattinata di ieri, personale della Squadra Mobile di Catania – “Sezione Antidroga”, nell’ambito delle attività finalizzate ad infrenare il fenomeno del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, ha operato una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di ZAMMATARO Salvatore e nell’appezzamento di terreno di sua pertinenza, ubicati in contrada Cava, agro di Scordia.

Nel terreno di pertinenza dell’abitazione di ZAMMATARO Salvatore, ben occultate tra la parete rocciosa e la folta vegetazione che affolla il perimetro della proprietà, gli agenti operanti hanno rinvenuto e sequestrato due coltivazioni di cannabis indica, consistenti in n. 1100 piante dell’altezza media di cm. 30.

Le coltivazioni erano asservite da un sistema di irrigazione a goccia, composto da tubi neri in plastica collegati a un tubo centrale di diametro più grande a sua volta collegato al pozzo di acqua posto sotto l’abitazione del prevenuto.

L’impianto idrico era fornito di un autoclave che era attivato da una presa elettrica installata all’interno dell’abitazione di ZAMMATARO Salvatore.

Nell’ambito della medesima attività di p.g., all’interno dell’abitazione di ZAMMATARO Salvatore è stata rinvenuta e sequestrata una pistola cal.6,35 con caricatore rifornito e numerosi proiettili.

Alla luce di quanto sopra descritto, il predetto è stato dichiarato in arresto, a disposizione della Procura della Repubblica di Caltagirone.