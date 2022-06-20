SCORDIA. ERBA NASCOSTA DENTRO UN MOBILE, ARRESTATO
I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Scordia in collaborazione con personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, nell’ambito dei servizi volti a prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un 28enne di Scordia in quanto gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana.
L’attività informativa svolta dai militari dell’Arma conduceva all’esecuzione di due perquisizioni domiciliari eseguite la prima nell’abitazione dell’arrestato ove lo stesso consegnava spontaneamente 21 semi di marijuana, una sigaretta artigianale e 3 grammi ed della medesima sostanza ed una seconda in quella dei genitori del giovane dove si perveniva al rinvenimento di 40 grammi di marijuana, occultata all’interno di una pirofila custodita in un mobile del soggiorno dell’abitazione.
Tutto lo stupefacente rinvenuto, ricondotto all’indagato, unitamente ad un bilancino di precisione, veniva sottoposto a sequestro per le successive analisi chimiche volte ad accertare il valore qualititativo e quantificativo della sostanza.