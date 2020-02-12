SCORDIA: GESTIVA UN MINI MARKET DELLA DROGA: LUI ARRESTATO E RINVENUTA LA LISTA DELLE CESSIONI

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Palagonia, nella flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, hanno arrestato il 40enne Giuseppe MUCCIO, nonché...

I militari avevano acquisito sufficienti informazioni circa l’illecita attività del MUCCIO e, pertanto, lo avevano sottoposto ad una discreta osservazione per entrare in azione al momento più opportuno.

Nella notte di domenica, così, avevano notato un uomo entrare nell’abitazione dello spacciatore uscendone poco dopo.

Immediatamente i militari bloccavano l’uomo che veniva trovato in possesso di 6 dosi di cocaina, già suddivise e pronte per lo smercio al minuto, per un totale di 2 grammi, quindi, si dirigevano verso l’abitazione del MUCCIO sottoponendola a perquisizione.

La ricerca ha così dato i suoi frutti consentendo ai militari di rinvenire tutto l’occorrente per la gestione di un market della droga rinvenendo infatti 15 grammi di cocaina, circa 20 grammi di marijuana, 5 bilancini di precisione, materiale utilizzato per il taglio della cocaina e per il confezionamento delle dosi al minuto, la somma di 260 euro ritenuta provento dello spaccio e , soprattutto, un’accurata documentazione cartacea con la contabilità delle cessioni sostanze stupefacenti.

L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.