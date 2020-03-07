SCORDIA: IN UN PUB SOMMINISTRAVANO ALCOLICI A MINORE: BARMAN DENUNCIATA, TITOLARE SANZIONATO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palagonia hanno denunciato una 23enne di Scordia, poiché ritenuta responsabile di somministrazione di bevande alcoliche a minore degli anni 16.I...

I militari, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione dell’abuso di sostanze alcoliche, hanno sorpreso alle ore 01:30 di domenica mattina all’interno di un Pub di Scordia la giovane barista mentre somministrava degli alcolici ad un 14enne del luogo.

Il successivo controllo al locale, ha consentito altresì di appurare come lo stesso fosse sprovvisto dei dispositivi di rilevazione del tasso alcolemico, violazione per la quale è stata elevata sanzione amministrativa a carico del titolare dell’esercizio pubblico.