I Carabinieri della Stazione di Scordia hanno arrestato il 39enne Giuseppe MUCCIO del posto, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Caltagirone.

SCORDIA: INCASTRATO DALLE TELECAMERE, AVEVA RUBATO MATERIALE DIDATTICO IN UNA SCUOLA

Grazie alle indagini dei militari dell’Arma, si è fatta piena luce su di una serie di furti, perpetrati tra settembre e ottobre dello scorso anno, che ha avuto come obiettivi diverse attività commerciali e, soprattutto, l’istituto comprensivo Giovanni Verga di viale Libertà.

Scuola dentro la quale il ladro, lo scorso 18 ottobre, tramite effrazione, riuscì ad asportare materiale didattico del valore di circa 1.500 euro.

Il malvivente è stato incastrato dagli investigatori attraverso l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere attive nell’istituto.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.