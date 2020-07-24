SCORDIA, INCENDIO IN UN’ABITAZIONE: MUORE UN 75ENNE

Un violento incendio è divampato nelle prime ore del mattino (intorno alle 2:00) in un piccolo edificio in via Alfieri 2 a Scordia.Il rogo, già fortemente alimentato all’arrivo delle squadre dei Vigil...

Un violento incendio è divampato nelle prime ore del mattino (intorno alle 2:00) in un piccolo edificio in via Alfieri 2 a Scordia.

Il rogo, già fortemente alimentato all’arrivo delle squadre dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Sud di Catania e del Distaccamento volontari di Vizzini, ha completamente distrutto l’abitazione al primo piano, mentre una deflagrazione ha interessato il garage al piano terra in via Tenente de Cristoforo. Sul posto è stata inviata anche un’autoscala ed un’autobotte di rincalzo dal Comando Provinciale VVF di Catania.

All’interno dello stabile è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo di 75 anni, la cui morte è stata accertata dal personale sanitario del Servizio 118 intervento sul posto.

Le squadre deipompieri, dopo aver spento l’incendio, hanno messo in sicurezza i locali che sono da considerare temporaneamente inagibili. Intervenuti anche i militari dell’Arma dei Carabinieri del locale Comando di Stazione per gli adempimenti di competenza.

Le cause dell’incendio e della morte dell’anziano sono in corso di accertamento da parte dell’Autorità Giudiziaria.