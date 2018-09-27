I Carabinieri della Compagnia di Palagonia hanno arrestato nella flagranza il 21enne Salvatore Campisi, del posto, poiché ritenuto responsabile di porto illegale di arma clandestina e munizioni nonché...

I Carabinieri della Compagnia di Palagonia hanno arrestato nella flagranza il 21enne Salvatore Campisi, del posto, poiché ritenuto responsabile di porto illegale di arma clandestina e munizioni nonché porto illegale di oggetti atti ad offendere. Fermato alla guida di una Ford Fusion da una pattuglia del Nucleo Radiomobile, ha fatto trasparire un eccessivo nervosismo che, percepito dai militari, li ha indotti ad approfondire il controllo. Difatti, perquisendo l’abitacolo dell’autovettura, gli operanti hanno rinvenuto e sequestrato:

Una pistola Mauser cal.6,35 con la matricola abrasa, 30 munizioni del medesimo calibro nonché un coltello a serramanico con una lama di cm.10.

SCORDIA: NASCONDE IN AUTO UNA PISTOLA CON MATRICOLA ABRASA: ARRESTATO

La pistola, nei prossimi giorni, sarà inviata agli esperti del R.I.S. di Messina per essere sottoposta agli accertamenti di natura tecnica che potrebbero stabilirne provenienza e l’eventuale utilizzo in pregressi episodi criminosi.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.