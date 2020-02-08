SCORDIA, NASCONDEVA PISTOLA E MUNIZIONI IN CASA: ARRESTATO

I Carabinieri della Stazione di Scordia coadiuvati dai colleghi dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”, nella flagranza, hanno arrestato un 42enne del posto perché responsabile di detenzio...

I Carabinieri della Stazione di Scordia coadiuvati dai colleghi dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”, nella flagranza, hanno arrestato un 42enne del posto perché responsabile di detenzione di arma da fuoco clandestina e detenzione illegale di munizioni.

I militari, svolta una breve ma proficua attività info investigativa, avevano acquisito notizie circa la possibile detenzione di armi da parte dell’uomo e quindi, per dare concretezza alle loro ipotesi, si sono recati presso la sua abitazione per effettuare una perquisizione.

Quest’ultimo, visibilmente sorpreso dalla presenza dei militari ma soprattutto dal motivo della loro presenza, ha assistito allo svolgimento della perquisizione che, poi, ha avuto un esito per lui sfavorevole allorché i carabinieri, nella camera da letto del figlio minorenne, occultata all’interno di un cesto nel quale erano riposti indumenti, hanno rinvenuto una pistola cal. 22 senza matricola, nonché 44 cartucce cal. 22 e 154 cal. 7,65.

L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.