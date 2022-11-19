SCORDIA, NEGOZIANTE SPACCIAVA MARIJUANA NELLA SUA ATTIVITÀ COMMERCIALE

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palagonia hanno arrestato un 28enne del posto per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.Nella serata i militari d...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palagonia hanno arrestato un 28enne del posto per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Nella serata i militari dell’Arma, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa, nel transitare nel centro di Scordia si sono soffermati nei pressi di un’attività commerciale il cui titolare, identificato poi per il 28enne, alla vista dei Carabinieri davanti al suo negozio ne è uscito improvvisamente correndo. Nella circostanza il giovane ha tentato di disfarsi, gettandola a terra, di una busta di plastica al cui interno poi i militari hanno trovato 150grammi di marijuana.

Prontamente raggiunto e bloccato dai Carabinieri il negoziante è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e della somma di denaro di 390 euro, ritenuta provento dello spaccio, nonché materiale idoneo al confezionamento, tutto sottoposto a sequestro.

Il 28enne è stato posto dai carabinieri a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto ed ha disposto per lui l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.